Российская фигуристка оценила работу Загитовой на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова оценила работу российской фигуристки Алины Загитовой на шоу «Ледниковый период».

Напомним, что в конце 2019 года Загитова приостановила профессиональную карьеру и начала работать ведущей на телевидении.

По мнению Бобровой, фигуристка станет суперзвездой телевидения.

Фигуристка отмечает, что у Загитовой были косяки во время съемок, но она не профессионал.

«Учитывая, как Алина справилась с этой работой, могу только поаплодировать ей и посоветовать не смотреть ни на кого и ни на что», — добавила она.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.