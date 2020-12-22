Российская фигуристка оценила выступление Бузовой на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова оценила выступление телеведущей Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период».

По мнению фигуристки, Бузова — потрясающая.

Боброва отмечает, что у телеведущей неиссякаемый комок энергии и позитива.

«Я ей восхищаюсь. Бузова многогранна, пытается сделать все. И у нее неплохо это получается», — добавила она.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.