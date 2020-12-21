«Хаас» может расторгнуть контракт с Мазепиным из-за скандального видео

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» может расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за скандального видео. Об этом сообщает журналист Марко Росси в своем Twitter.

По информации источника, руководство скудерии всерьез обеспокоено негативными последствиями и рассматривает вариант с приглашением другого гонщика, который составит конкуренцию Мику Шумахеру.

Основным претендентом на место Мазепина в настоящее время является Пьетро Фиттипальди, который на последнем этапе нынешнего сезона подменял Романа Грожана.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1» Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с «Мерседесом».