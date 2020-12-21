Путин исполнил мечту мальчика и покатался с ним на коньках

Президент Российской Федерации Валадимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечту деввятилетнего Димы из Челябинской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ребенок написал письмо, в котором рассказал о желании встретиться с главой государства, выйти с ним на лед и понаблюдать за местом, где он работает. Путин с радостью осуществил мечту Димы.

Стоит отметить, что российский президент уже не в первый раз участвует в подобной новогодней акции.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств (ММА) Хабибе Нурмагомедове.