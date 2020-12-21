Тедеско дисквалифицирован на три матча РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал Тедеско за участие в конфликте на матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

Напомним, что после встречи «Сочи» – «Спартак» Тедеско обвинил Бородина в расизме.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали присутствие зрителей на матче «Зенит» – «Спартак».