Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался о победе в голосовании за звание лучшего футболиста России 2020 года, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению полузащитника, 2020 год вышел для него очень удачным.

Влашич отмечает, что его задача — прибавлять, прогрессировать.

«Каждый год нужно расти», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона.