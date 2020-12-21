Влашич высказался о победе в голосовании за звание лучшего футболиста России 2020 года
Карен Саркисян
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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался о победе в голосовании за звание лучшего футболиста России 2020 года, передает «Спорт-Экспресс».
По мнению полузащитника, 2020 год вышел для него очень удачным.
Влашич отмечает, что его задача — прибавлять, прогрессировать.
«Каждый год нужно расти», — добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона.