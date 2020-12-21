Президент московского ЦСКА Евгений Гинер предложил провести финал Кубка России в «Лужниках», передает «РБ-Спорт».

По мнению президента ЦСКА, финал Кубка России нужно ежегодно проводить в «Лужниках», по подобию Кубка Англии на «Уэмбли».

Гинер считает, что это повысит уровень и престиж трофея.

По информации источника, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вступил с Гинером в дискуссию и привел несколько контраргументов.

По его словам, в случае проведения игры в «Лужниках» московские клубы получат преимущество.

Галицкий отмечает, что в России финал Кубка помогает развивать футбол в регионах, где построили стадионы чемпионата мира.

Сообщается, что окончательное решение по месту проведения финальной встречи турнира будет принято на заседании исполкома в январе.

Напомним, что финал Кубка России запланирован 12 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим футболистом России 2020 года.