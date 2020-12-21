Алексей Миранчук прокомментировал победу «Аталанты» над «Ромой»

Российский игрок итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал победу своего клуба в матче Серии А против «Ромы».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Миранчук вышел на поле на 81-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Отличная работа всех в команде. Двигаемся в том же духе к последнему матчу в году», — написал футболист в Instagram.



Ранее «Аталанта» разгромила «Рому» в матче чемпионата Италии.