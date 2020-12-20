Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается заиграть в «Спартаке»

Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему у Александра Кокорина не получается заиграть в московском «Спартаке», передает «СЭ».

«Кокорин такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. Главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею», — сказал Нобоа.

Футболист выступает за красно-белых с лета 2020 года.



Ранее в «Сочи» отреагировали на возможное возвращение Кокорина.