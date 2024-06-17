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Китай выразил готовность работать вместе с РФ над новой концепцией безопасности

МИД КНР: Китай готов работать с РФ над концепцией общей безопасности

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китайская сторона готова приложить усилия для совместной работы с Россией над разработкой общей концепции безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

»Китай готов работать с международным сообществом, включая Россию, для продвижения реализации инициативы глобальной безопасности», — заявили в министерстве.

В МИД также отметили, что Китай продолжит попытки способствовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

14 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил. Он добавил, что новая система архитектуры должна быть открыта для всех — и для стран Европы, и для стран НАТО, так как «мы живем на одном континенте» и «географию поменять нельзя».

Путин также назвал условия начала переговоров о мире на Украине. Для этого ВСУ должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию.

Ранее сообщалось, что в итоговое коммюнике швейцарского саммита по Украине не вошел пункт с выводом войск РФ.

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