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Стали известны составы сборных Украины и Румынии на матч Евро-2024

Опубликованы стартовые составы сборных Украины и Румынии на матч Евро-2024

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Thilo Schmuelgen/Reuters

Опубликованы стартовые составы национальных сборных Украины и Румынии на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Румыния: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рацю, Марин Р., Ман, Марин М., Станчу, Коман, Драгуш.

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Мудрик, Степаненко, Судаков, Цыганков, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Довбик.

Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины.

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