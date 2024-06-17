Суд заочно арестовал главреда «Важных историй»

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главного редактора интернет-издания «Важные истории» Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник агентства отметил, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Анина меры пресечения в виде ареста.

До этого Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск одного нынешнего и одного бывшего сотрудников интернет-издания. Помимо Анина, по информации агентства, в розыск была объявлена бывшая журналистка «Важных историй» Екатерина Фомина.

Дорогомиловский суд Москвы также заочно арестовал журналистку Фомину по делу о распространении ложной информации о российской армии. Фомина работала в «Важных историях» с 2020 по 2024 годы. После того, как министерство юстиции РФ признало интернет-издание иностранным агентом и нежелательной в стране организацией, журналистка уехала за границу. Ее текущее местонахождение неизвестно.

«Важные истории» были включены в реестр иностранных агентов в августе 2021 года. Тогда же аналогичный статус получили семь сотрудников интернет-издания.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск за дискредитацию Вооруженных сил РФ.