Школьник спас семью от отравления угарным газом

В США 10-летний школьник спас свою семью от отравления угарным газом, пишет Inside Edition.

Как рассказал Маттео Поликано, он играл ночью в видеоигры, когда услышал необычный звуковой сигнал, доносящийся с первого этажа дома. Школьник решил выяснить, что случилось, поэтому разбудил отца. Мужчина вместе с сыном обнаружили, что сработал детектор угарного газа. После этого семья выбежала на улицу и позвонила в службу спасения.

«Если бы Маттео не услышал этот сигнал, у всех в доме оставалось бы 30-40 минут», — отметили пожарные.

Позже выяснилось, что утечка угарного газа произошла в обогревателе бассейна.

«У Маттео должны были быть проблемы, потому что я сказал ему идти спать, но я так благодарна, что он ослушался», — прокомментировала мать школьника.

Ранее в США школьник месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки.