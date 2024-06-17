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Школьник спас семью от отравления угарным газом

Inside Edition: в США 10-летний ребенок спас свою семью от отравления угарным газом

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WDTV

В США 10-летний школьник спас свою семью от отравления угарным газом, пишет Inside Edition.

Как рассказал Маттео Поликано, он играл ночью в видеоигры, когда услышал необычный звуковой сигнал, доносящийся с первого этажа дома. Школьник решил выяснить, что случилось, поэтому разбудил отца. Мужчина вместе с сыном обнаружили, что сработал детектор угарного газа. После этого семья выбежала на улицу и позвонила в службу спасения.

«Если бы Маттео не услышал этот сигнал, у всех в доме оставалось бы 30-40 минут», — отметили пожарные.

Позже выяснилось, что утечка угарного газа произошла в обогревателе бассейна.

«У Маттео должны были быть проблемы, потому что я сказал ему идти спать, но я так благодарна, что он ослушался», — прокомментировала мать школьника.

Ранее в США школьник месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки.

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