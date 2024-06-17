Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лебедев назвал Дубай унылым городом

Артемий Лебедев назвал дураками уехавших жить в Дубай россиян

close
100%
Shutterstock

Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев назвал Дубай унылым городом, а переехавших туда российских предпринимателей дураками. Своим мнение о крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов он поделился в интервью каналу One Moscow на YouTube.

Надо иметь «покореженный вкус» к жизни и ко всему для того, чтобы приехать туда больше, чем на неделю, заявил он, говоря об этом эмирате.

Он считает, что в Дубай можно съездить в рамках туристической поездки, но жить там тяжело, потому что «это унылое место». Проживание там он сравнил с жизнью в торговом центре с кондиционером, где ты «перемещаешься как на лунной станции, не можешь нормально подышать».

«Те, кто туда уехал. Меньше народу — больше кислороду. Они дураки и не лечатся», — сказал Лебедев.

До этого Лебедев в своем новостном ролике поделился историей о том, как он отказался от своей американской грин-карты.

Ранее Лебедев призвал Россию поучиться семейным ценностям у западных стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами