Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев назвал Дубай унылым городом, а переехавших туда российских предпринимателей дураками. Своим мнение о крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов он поделился в интервью каналу One Moscow на YouTube.

Надо иметь «покореженный вкус» к жизни и ко всему для того, чтобы приехать туда больше, чем на неделю, заявил он, говоря об этом эмирате.

Он считает, что в Дубай можно съездить в рамках туристической поездки, но жить там тяжело, потому что «это унылое место». Проживание там он сравнил с жизнью в торговом центре с кондиционером, где ты «перемещаешься как на лунной станции, не можешь нормально подышать».

«Те, кто туда уехал. Меньше народу — больше кислороду. Они дураки и не лечатся», — сказал Лебедев.

До этого Лебедев в своем новостном ролике поделился историей о том, как он отказался от своей американской грин-карты.

Ранее Лебедев призвал Россию поучиться семейным ценностям у западных стран.