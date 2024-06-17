«Ростех» не намерен передавать ОАК под контроль других компаний

«Ростех» не собирается передавать гражданский дивизион ОАК под управление других компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информация о возможной передаче гражданского дивизиона ОАК в управление сторонним компаниям не соответствует действительности. По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением Ростеха. Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С поколения 4++. Истребители были сделаны на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина. Отмечается, что новые самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний, а также прилетели к месту базирования.

В корпорации добавили, что такие воздушные суда оснащены системами высокоскоростного обмена данными и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Более того, истребители получили силовые установки на базе новых двигателей с цифровой системой управления — это позволило конструкторам существенно улучшить маневренные и иные характеристики машин.

Ранее в «Ростехе» рассказали о создании новой линейки танковых снарядов с использованием технологий НАТО.