Кибермошенники начали атаковать игроков в Hamster Kombat

Кибермошенники начали атаковать россиян, которые играют в популярную криптоигру Hamster Kombat. Аферисты получают доступ к криптокошелькам жертв и выводят с них криптовалюту. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев.

«Более 200 ресурсов используют популярность Telegram-приложения Hamster Kombat для получения доступа к криптокошелькам жертв. Дрейнер — программа, созданная для быстрого вывода активов из криптокошельков жертв на кошельки злоумышленников.

Бонусы в игре можно вывести в виде крипты», — отметил Лебедев.

По его словам, риск для игроков — привязать свой TON-кошелек к приложению злоумышленников через присланную ими ссылку на фишинговый ресурс. Так мошенники получат доступ ко всем операциям с кошельком — в частности, выводу средств. Эксперт добавил, что человек также может лишиться своего телеграм-аккаунта: игрокам Hamster Kombat предлагают войти в телеграм-аккаунт, чтобы запустить бота, — после этого пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

В новую криптоигру Hamster Kombat в Telegram тапает более 150 млн человек по всему миру. Одним из основных преимуществ игры Hamster Kombat является система ежедневных наград и специальных заданий, которые поощряют игроков регулярно возвращаться в игру и участвовать в ее развитии. Обмен информацией в социальных сетях во время поиска комбо-карт также способствует росту сообщества игроков «Hamster Kombat».

Ранее был опубликован ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 17 июня.