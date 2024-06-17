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В Сочи появился новый мэр

Вице-губернатора Кубани Прошунина назначили исполняющим обязанности главы Сочи

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Администрация города Сочи

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили исполняющим обязанности главы Сочи. Об этом сообщается на официальном портале города-курорта.

«На планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов представил Андрея Прошунина депутатам Городского Собрания и сотрудникам администрации», — сообщили в пресс-службе.

До назначения и.о. главы Сочи, Прошунин занимал должность вице-премьера правительства Кубани по вопросам топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства.

В правительство Кубани Прошунин пришел в 2020 году, когда его назначили замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона.

Предыдущим главой Сочи был Алексей Копайгородский, который подал в отставку 14 мая 2024 года.

До этого мэр города Йошкар-Ола (столица Республики Марий Эл) Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что мэр Липецка займет новую должность.

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