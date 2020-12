«Формула-1» трогательно пропрощалась с Квятом

Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» поделилась лучшими моментами карьеры российского пилота Даниила Квята. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

Напомним, что в 2021 году его место в команде «Альфа Таури» займет японец Юки Цунода.

В нынешнем сезоне Квят смог набрать 32 очка, что помогло занять ему 14-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят обратился в Instagram к своим болельщикам.

Thanks for the memories, @kvyatofficial - and there have been some good ones



We'll miss you on the grid in 2021 - but it's not goodbye #F1 pic.twitter.com/S7s1BHeY3Y