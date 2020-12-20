«Формула-1» трогательно пропрощалась с Квятом
Вадим Балканов
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Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» поделилась лучшими моментами карьеры российского пилота Даниила Квята. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.
Напомним, что в 2021 году его место в команде «Альфа Таури» займет японец Юки Цунода.
В нынешнем сезоне Квят смог набрать 32 очка, что помогло занять ему 14-ю строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Даниил Квят обратился в Instagram к своим болельщикам.
Thanks for the memories, @kvyatofficial - and there have been some good ones �� ��— Formula 1 (@F1) December 19, 2020
We'll miss you on the grid in 2021 - but it's not goodbye ��#F1 pic.twitter.com/S7s1BHeY3Y