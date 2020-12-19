Экс-хавбек «Спартака» не считает уход Тедеско потерей

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решение главного тренера столичного клуба Доменико Тедеско не продлевать контракт с командой, передает «РБ-Спорт».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (1:3) объявил о том, что не будет подписывать новое соглашения. Нынешний контракт рассчитан до конца сезона, однако тренер может быть уволен в скором времени.

«Не думаю, что уход Тедеско – потеря для «Спартака». Не смешите. В клубе было много тренеров, которых любили. Эмери, Лаудруп, Каррера. Принял решение – пусть идет, куда хочет. Хозяин – барин», — заявил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Динамо» назвал идеального наставника для «Спартака».