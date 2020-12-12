Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч против «Сочи»

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин не полетел со своим клубом на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», передает «СЭ».

Стоит отметить, что 9 декабря на сайте красно-белых появилась информация о том, что игрок вернулся в общую группу, восстановившись от микроповреждения четырехглавой мышцы.

Москвичи сыграют с черноморским клубом 12 декабря.



Ранее Шамиль Газизов прокомментировал свое увольнение из «Спартака».