Хабиб показал подготовку к бою с Гэтжи
Андрей Черников
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов показал в Instagram подготовку к бою с Джастином Гэтжи.
На видео Хабиб проходит процедуру весогонки, чтобы уложиться в лимит легкого дивизиона.
«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжелых моментов при подготовке», — подписал ролик спортсмен.
Ранее Хабиб опубликовал трогательное фото с отцом.