Хабиб показал подготовку к бою с Гэтжи

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов показал в Instagram подготовку к бою с Джастином Гэтжи.

На видео Хабиб проходит процедуру весогонки, чтобы уложиться в лимит легкого дивизиона.



«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжелых моментов при подготовке», — подписал ролик спортсмен.



Ранее Хабиб опубликовал трогательное фото с отцом.