Футболист «Монако» Головин не сыграет с «Марселем»

Футболист «Монако» Александр Головин не сыграет с «Марселем» в матче Лиги 1, сообщает Twitter монегасков.

Напомним, встреча состоится 12 декабря.

Хавбек не выходил на поле с августа из-за травмы. На прошлой неделе он приступил к тренировкам в общей группе, но пропустил встречу с «Лиллем».



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