Футболист «Монако» Головин не сыграет с «Марселем»
Андрей Черников
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Футболист «Монако» Александр Головин не сыграет с «Марселем» в матче Лиги 1, сообщает Twitter монегасков.
Напомним, встреча состоится 12 декабря.
Хавбек не выходил на поле с августа из-за травмы. На прошлой неделе он приступил к тренировкам в общей группе, но пропустил встречу с «Лиллем».
Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением о соперниках сборной России в отборе к ЧМ-2022.
���� ������������ ���� pour le match face à l'OM.#OMASM | Demain, 17h �� pic.twitter.com/GgNKwx8qYG— AS Monaco ���� (@AS_Monaco) December 11, 2020