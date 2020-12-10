Бышовец: подписания Урунова и Кокорина себя не оправдали

Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал уход Шамиля Газизова из московского «Спартака», передает Rusfootball.

«Спортивный или генеральный директор практически не влияет на командный результат. На него возложена ответственность по вопросам комплектования команды. Но это все связано с главным тренером», — сказал Бышовец.

Также он отметил, что подписания Остона Урунова и Александра Кокорина себя не оправдали.



Ранее «Спартак» заплатил Газизову €5 млн за расторжение контракта.