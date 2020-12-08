Опубликовано расписание отборочных матчей сборной России к ЧМ-2022

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Опубликован календарь матчей сборной России в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Первый матч команда под руководством Станислава Черчесова проведет на выезде против Мальты 24 марта.

Полное расписание:

24.03.2021 Мальта – Россия 22.45

27.03.2021 Россия – Словения 17.00

30.03.2021 Словакия – Россия 21.45

01.09.2021 Россия – Хорватия 21.45

04.09.2021 Кипр – Россия 16.00

07.09.2021 Россия – Мальта 21.45

08.10.2021 Россия – Словакия 21.45

11.10.2021 Словения – Россия 21.45

11.11.2021 Россия – Кипр 20.00

14.11.2021 Хорватия – Россия 17.00

Ранее главный тренер Мальты пожаловался на итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ.