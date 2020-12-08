Опубликовано расписание отборочных матчей сборной России к ЧМ-2022
Опубликован календарь матчей сборной России в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Первый матч команда под руководством Станислава Черчесова проведет на выезде против Мальты 24 марта.
Полное расписание:
24.03.2021 Мальта – Россия 22.45
27.03.2021 Россия – Словения 17.00
30.03.2021 Словакия – Россия 21.45
01.09.2021 Россия – Хорватия 21.45
04.09.2021 Кипр – Россия 16.00
07.09.2021 Россия – Мальта 21.45
08.10.2021 Россия – Словакия 21.45
11.10.2021 Словения – Россия 21.45
11.11.2021 Россия – Кипр 20.00
14.11.2021 Хорватия – Россия 17.00
Ранее главный тренер Мальты пожаловался на итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ.
08.10.2021 Россия – Словакия 21:45— Сборная России (@TeamRussia) December 8, 2020
11.10.2021 Словения – Россия 21:45
11.11.2021 Россия – Кипр 20:00
14.11.2021 Хорватия – Россия 17:00