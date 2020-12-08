Губерниев прокомментировал признание российской биатлонистки в употреблении допинга

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга во время спортивной карьеры.

По словам Резцовой, она применяла некие препараты, но не знает, какие именно.

«У нас брали кровь, выливали в банку, в холодильник, потом ее же нам вводили. По эффекту я ничего не чувствовала.

Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был», — сказала она.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Telegram прокомментировал признание биатлонистки.

«Анфиса Резцова частенько плывет, хоть и не пловчиха», — написал он.

Анфиса Резцова — чемпионка в лыжных гонках на Олимпийских играх 1988 года в Калгари, а также в биатлоне на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону близка к повторению антирекорда.