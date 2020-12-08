Российская биатлонистка сделала аборт ради продолжения карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сделала аборт ради продолжения спортивной карьеры, передает Sports.ru.

По словам Резцовой, ее заставили сделать аборт, потому что стране нужны были медали на Олимпийских играх 1988 года.

«Пришла на ковер в Спорткомитет: согласна на аборт, но дайте нам квартиру. Нам дали двушку в Химках. А потом господь подарил мне четырех прекрасных дочек», — сказала она.

Анфиса Резцова — чемпионка в лыжных гонках на Олимпийских играх 1988 года в Калгари, а также в биатлоне на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону близка к повторению антирекорда.