Бывший вратарь сборной СССР назвал счастьем для России итоги жеребьевки ЧМ 2022

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты жеребьевки, передает News.ru.

По мнению вратаря, итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года — счастье для России.

Кавазашвили считает, что единственная непростая команда для сборной России — это Хорватия, с которой нужно свести старые счеты после чемпионата мира 2018 года.

«Надежда большая, группа нам подходит», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.