Тихонов: у нас средний материал выходит, а не футболисты

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался об уровне российских футболистов.

По его словам, конкурентоспособность отечественных игроков не сопоставима с ведущими странами мира.

«У нас средний материал выходит, а не футболисты.

Кто вышел? Аршавин, Головин и Миранчуки! И все!» — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов ни одна из российских команд не смогла обеспечить себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.