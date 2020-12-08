Тихонов: у нас средний материал выходит, а не футболисты
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался об уровне российских футболистов.
По его словам, конкурентоспособность отечественных игроков не сопоставима с ведущими странами мира.
«У нас средний материал выходит, а не футболисты.
Кто вышел? Аршавин, Головин и Миранчуки! И все!» — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов ни одна из российских команд не смогла обеспечить себе выход в плей-офф.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.