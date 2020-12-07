Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки к ЧМ 2022 года

Экс-игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки к чемпионату мира 2022 года, передает «СЭ».

Напомним, подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Удобоваримая группа. Основной соперник — Хорватия. Если играть в свою силу, то с остальными командами разберемся. Словакия может поупираться, но можем их обыгрывать», — сказал Билялетдинов.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к чемпионату мира 2022 года.