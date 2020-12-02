Боярский оценил вероятность победы «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

Актер Михаил Боярский оценил вероятность победы московского «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «СЭ».

«Спартак» обязательно отвалится. До конца красно-белые не смогут продержаться. В какой-то момент у них начнется серия поражений. У ЦСКА ровная позиция, но лидировать будет «Зенит», — сказал Боярский.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско занимают в турнирной таблице третье место, уступая ЦСКА и «Зениту» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» объявит о расторжении контракта с Шамилем Газизовым до Нового года.