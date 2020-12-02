Хабиб рассказал о главной причине популярности MMA в Дагестане

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о главной причине популярности смешанных единоборств (MMA) в Дагестане, передает «Чемпионат.com».

«Если вы хотите отправить ребенка в Дагестане на борьбу — это три тысячи рублей. Занятия хоккеем стоят 60 тысяч в лучшем случае. Да и льда нет у нас. Я пытался продвинуть этот вопрос, но остался в кабинетах», — сказал Хабиб.

Спортсмен отметил, что в Дагестане не готовы заниматься массово спортом, который дороже борьбы, но ему хотелось бы, чтобы в будущем в регионе все было на высоком уровне.

Ранее Хабиб не исключил, что пожмет руку Конору Макгрегору.