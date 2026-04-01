Польша закрыла въезд для россиян с пятилетними загранпаспортами

Польша с 1 апреля не будет признавать небиометрические паспорта граждан России

С 1 апреля россияне не смогут въехать на территорию Польши по пятилетним необиометрическим заграничным паспортам. Об этом со ссылкой на посольство России в Варшаве сообщает РИА Новости.

Как уточнили в российском дипломатическом представительстве, Варшава перестает признавать выданные РФ небиометрические паспорта сроком действия пять лет. Въезд и пребывание в стране с такими документами будут считаться незаконными. Для поездок в Польшу необходимо оформить биометрический загранпаспорт сроком действия 10 лет.

11 февраля директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что непризнание российских небиометрических заграничных паспортов может распространиться и на другие страны Евросоюза.

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. При этом мера не затронула транзитные поездки россиян через Литву в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.

Ранее в РЖД предупредили, что пограничники высаживают россиян без биометрических загранпаспортов.