Почти 70% россиян пьют более одной чашки кофе каждый день

Почти семь из десяти россиян регулярно пьют кофе. Об этом свидетельствуют результаты исследования бренда VITEK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, 68,4% респондентов употребляют кофе ежедневно. Почти половина участников исследования (49,5%) ограничивается одной или двумя чашками в день. Еще 12% опрошенных признались, что выпивают 3–4 чашки кофе ежедневно, а 6,9% сообщили, что их дневная норма превышает четыре чашки. При этом почти треть россиян (31,6%) заявили, что вовсе не пьют кофе.

Эксперты отмечают, в последние годы в России сформировался устойчивый интерес к кофе и собственной культуре кофейных напитков. Растет запрос на приготовление кофе «как у бариста» — в домашних условиях, с вниманием к качеству зерна, рецептуре и технике приготовления.

«Сегодня все больше россиян создают «кофейню у себя дома». Это стало возможно благодаря доступной и современной технике — кофеваркам, кофемашинам, кофемолкам и капучинаторам, — а также большому выбору качественного кофе. Для многих приготовление кофе превратилось в приятный утренний ритуал и возможность сделать напиток именно по своему вкусу. Домашний кофе может значительно сэкономить бюджет по сравнению с ежедневной покупкой напитка в кофейне, поэтому интерес к такому формату продолжает расти», — комментирует Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK.

