Два гола Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Об этом сообщает РИА Новости.

В составе победителей отличились дублями российский нападающий Александр Овечкин (на 19‑й и 44‑й минутах) и Том Уилсон (на 15-й и 59-й). Также по шайбе забросили Джейкоб Чикран (на 27-й) и Райан Леонард (на 38-й). У «Филадельфии» голы забили Трэвис Санхайм (на 21-й), Карл Грундстрем (на 25-й), Кристиан Дворак (на 41-й) и Денвер Барки (на 48-й).

Овечкин провел на льду 15 минут и 43 секунды, нанес три броска в створ и применил три силовых приема. Капитан «Вашингтона» забил 30‑й гол в сезоне 2025/26, установив новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 и более шайбами.

