Врач рассказала, когда кормление грудью мешает забеременеть

Кормление ребенка грудью может помешать наступлению беременности только при регулярном прикладывании ребенка к груди каждые 3–4 часа, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Любовь Попова.

«При кормлении грудью и стимуляции рецепторов в области соска у матери вырабатывается гормон пролактин, который, помимо того что способствует выработке молока (лактации), еще и тормозит созревание яйцеклеток и овуляцию. В этот период также может отсутствовать менструация — это так называемая лактационная аменорея, которая чаще всего длится около 6 месяцев», — объяснила врач.

Однако для того чтобы пролактин действительно блокировал механизм овуляции, в крови должна поддерживаться определенная его концентрация.

«Она будет сохраняться достаточно высокой только при регулярных прикладываниях ребенка к груди, интервалы между которыми не должны превышать приблизительно четырех часов в дневное время и трех — в ночное. Поэтому, если часть кормлений грудным молоком заменена на кормление смесью, либо вы уже начали вводить прикорм или давать воду, ребенок, соответственно, реже нуждается в грудном молоке. Тогда частота и длительность прикладываний к груди будет меньше, а уровень пролактина в крови матери ниже. В таком случае овуляция может возобновиться», — заметила доктор.

Кроме того, уровень пролактина может также снижаться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов, что тоже стоит учитывать.

«Таким образом, не рекомендуется надеяться на кормление грудью, как на надежный метод контрацепции. В этот период рекомендуется подобрать дополнительный метод — например, барьерный», — заключила доктор.

