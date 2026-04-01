Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

СМИ сообщили о гибели в Тегеране председателя Верховного суда Ирана

Al Hadath: в ходе воздушной атаки убит глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи
Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи погиб в результате удара по Тегерану. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

По словам собеседников телеканала, имеется информация о смерти Мохсени-Эджеи в ходе одной из воздушных атак по иранской столице. Власти Ирана пока не сделали никаких официальных заявлений.

31 марта командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди сообщил, что советник начальника генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее армия Израиля совершила серию ударов по Тегерану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!