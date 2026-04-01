В Москве при пожаре в жилом доме спасли людей

МЧС: шесть человек спасли при пожаре на севере Москвы, один пострадал

В жилом доме на севере Москвы случился пожар. В результате один человек пострадал, шесть были спасены, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

«В Новомихалковском проезде произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на третьем этаже. <...> С шестого этажа с помощью спасустройсв огнеборцы спасли одного человека, еще пять были спасены с пятого этажа. К сожалению, один человек пострадал», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что пожар был оперативно потушен.

