Названы распространенные ошибки при смене резины

«Сберлизинг»: популярная ошибка при смене резины — не смотреть на фактическую температуру
Кирилл Брага/РИА Новости

Самая распространенная ошибка россиян при смене зимней резины на летнюю — ориентироваться на календарное время года, а не на фактическую температуру. Менять резину на автомобиле стоит, когда среднесуточная температура стабильно держится выше или ниже +5 или +7 градусов, а не «потому что апрель» или «потому что октябрь», рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Сберлизинга».

«Это связано с тем, что каждый тип резины имеет определенные свойства, которые характерны именно для определенных температур. Например, летняя резина «дубеет» при низких температурах, а зимняя становится слишком «мягкой» в теплый период. Также водители часто экономят на диагностике: при смене резины важно проверить состояние тормозной системы, подвески и ступичных подшипников, а также давление в шинах. Правильная диагностика может выявить неполадки систем, своевременное устранение которых может спасти вам жизнь», — отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что изношенные шины напрямую влияют на длину тормозного пути, способность автомобиля вовремя остановиться, а также его управляемость. Особенно важно состояние протектора шин при езде в дождь или при первых заморозках, подчеркнули в пресс-службе. Разница в несколько миллиметров протектора может означать дополнительные метры торможения, а езда не по сезону ускоряет износ самой резины и повышает риск ДТП, добавили в «Сберлизинге».

Там сказали, что экономия на шинах — это всегда компромисс с безопасностью. Важно учитывать не только цену, но и репутацию бренда, результаты независимых тестов и соответствие параметрам автомобиля, посоветовали в пресс-службе. Дешевые шины могут быстрее изнашиваться, иметь худшее сцепление с дорогой и увеличивать расход топлива, добавили в «Сберлизинге», отметив, что в итоге такая экономия может обернуться существенной опасностью на дорогах, а иногда привести к ужасающим последствиям.

В пресс-службе рекомендовали правильно хранить комплект шин: в сухом помещении, без воздействия солнечных лучей и перепадов температур, соблюдая противопожарную безопасность. Также стоит следить за давлением в шинах после установки, низкое давление может привести к непредсказуемому поведению автомобиля на дорогах общего пользования, посоветовали в пресс-службе.

«И, конечно, балансировка обязательна при каждой сезонной смене. Пренебрежение этой процедурой влияет на управляемость и ускоряет износ подвески», — заключили в «Сберлизинге».

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании машин в 2026 году.

 
Взрыв на химзаводе в Татарстане, ажиотаж вокруг Telegram и взятки в морге. Главное за 31 марта
