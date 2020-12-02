Сын Шумахера станет напарником Мазепина в «Формуле-1»

Команда «Хаас» объявила на официальном сайте о подписании контракта с сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Миком.

Американский коллектив подписал с немецким пилотом многолетнее соглашение. Таким образом, Мик Шумахер в следующем сезоне станет напарником россиянина Никиты Мазепина.

Оба пилота в настоящее время выступают в «Формуле-2». Шумахер лидирует в общем зачете, набрав 205 очков. Мазепин (162) располагается на третьей строчке.

Ранее российский пилот прокомментировал подписание контракта с «Хаасом».