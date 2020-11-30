Главный тренер «Зальцбурга» оценил игру «Локомотива» в ЛЧ против «Баварии» и «Атлетико»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш оценил игру московского «Локомотива» в Лиге чемпионов против мюнхенской «Баварии» и мадридского «Атлетико», передает «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, «Зальцбург» уже играл с «Локомотив» и набрал единственное очко в Лиге чемпионов. Марш отмечает, что если его команда победит, то сможем рассчитывать на продолжение европейской кампании.

«Локомотив» продемонстрировал выдающуюся игру против «Баварии» и «Атлетико». Игра будет непростой, но рассчитываем одержать победу. », — добавил он.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1-го декабря в Москве. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что Крыховяк не сыграет в ЛЧ с «Зальцбургом» из-за коронавируса.