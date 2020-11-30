Впервые в истории ЛЧ женщина возглавит судейскую бригаду

Француженка Стефани Фраппар назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стоит отметить, что женщины никогда не обслуживали матчи главного европейского клубного турнира.

Встреча между «Юве» и киевлянами состоится 2 декабря.



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