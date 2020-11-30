Впервые в истории ЛЧ женщина возглавит судейскую бригаду
Андрей Черников
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Француженка Стефани Фраппар назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Стоит отметить, что женщины никогда не обслуживали матчи главного европейского клубного турнира.
Встреча между «Юве» и киевлянами состоится 2 декабря.
Ранее Тина Канделаки критично высказалась о возможном увольнении Сергея Семака.