Делегат Формулы-1 рассказал об аварии Грожана

Медицинский делегат Формулы-1 Иан Робертс рассказал об аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна, передает The Race.

По словам делегата, Грожан был потрясен, а его визор был опален и расплавился. Робертс рассказывает, что сумел снять с гонщика шлем, чтобы проверить, все ли в порядке.

«У него болела нога и руки.

При таких инцидентах могут быть отправление дымом, проблемы с дыхательными путями. Нет никаких травм, угрожающих жизни», — добавил он.

Ранее Грожан записал видеообращение из больницы.