Выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) российский боец ММА Забит Магомедшарипов в пятый раз остался без соперника.

Об этом проинформировал сам спортсмен, опубликовав соответствующий пост в своем Instagram.

«Ничто не происходит случайно, а только лишь по воле, мудрости и предопределению всевышнего. Боя не будет», — написал он.

Магомедшарипов мог провести бой в декабре, а вероятным соперником назывался Яир Родригес. Примечательно, что их поединок мог состояться еще в августе, но был отменен из-за травмы мексиканского бойца.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен Gorilla Fighting Championship.