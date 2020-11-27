Начато расследование обстоятельств смерти Марадоны

Начато расследование обстоятельств смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Todo Noticias.

Сообщается, что будут проверены действия следившего за игроком медицинского персонала на предмет халатности. Подозрение вызывала медсестра, которая не разбудила экс-спортсмена рано утром в день смерти, хотя должна была дать ему лекарство.

О смерти экс-футболиста стало известно 25 ноября. Он скончался в 60 лет, незадолго до этого перенеся операцию. По информации СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что сын Марадоны трогательно попрощался с отцом.