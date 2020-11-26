Тренер Хабиба выразил уверенность в возвращении бойца

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес намекнул на возвращение бойца.

«Мы слышали его речь после схватки с Джастином Гэтжи. Но я уверен на все сто процентов, что этот парень не вышел из игры. Я убежден в этом», — сказал Мендес в подкасте Real Quick With Mike Swick Podcast на YouTube.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи удушающим приемом и объявил о завершении карьеры. Всего в активе россиянина 29 побед в 29 поединках.

Ранее менеджер Хабиба намекнул на возвращение бойца в октагон.