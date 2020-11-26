Соболев рассказал о травме, которую получил в сборной

Игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своей травме, которую он получил в расположении национальной команды, передает «СЭ».

Напомним, красно-белые обвинили в повреждении футболиста врачей сборной.

«Сейчас меня волнует только здоровье. Я уже восстанавливаюсь и провожу по две тренировки в день. Не читаю, что обо мне пишут в СМИ. Уже несколько дней не заходил на спортивные сайты», — сказал Соболев.

Также Соболев отметил, что врачи ему сказали о том, что через четыре недели он сможет играть.

Ранее игрок «Спартака» Максим Глушенков вернулся к тренировкам в общей группе.