Гол Фодена принес «Манчестер Сити» победу над «Олимпиакосом»
Антон Борисов
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«Манчестер Сити» переиграл греческий «Олимпиакос» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Филип Фоден.
После четыре туров «Манчестер Сити» с 12 очками лидирует в турнирной таблице группы C. «Олимпиакос» (3) располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Порту», а «Олимпиакос» в гостях сыграет с «Марселем».
Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Диего Марадоне.
Футбол. Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
«Олимпиакос» (Пирей, Греция) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 0:1
Голы: 0:1 — Фоден, 36.