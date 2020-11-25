Гол Фодена принес «Манчестер Сити» победу над «Олимпиакосом»

«Манчестер Сити» переиграл греческий «Олимпиакос» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Филип Фоден.

После четыре туров «Манчестер Сити» с 12 очками лидирует в турнирной таблице группы C. «Олимпиакос» (3) располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Порту», а «Олимпиакос» в гостях сыграет с «Марселем».

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Диего Марадоне.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 0:1

Голы: 0:1 — Фоден, 36.