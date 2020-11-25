Главный тренер ЦСКА рассказал о готовности команды к матчу Лиги Европы с «Фейеноордом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к матчу четвертого тура группового этапа Лиги Европы с голландским «Фейеноордом», передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, готовы все игроки ЦСКА, которые были в заявке матча 15-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» и тренерский штаб будет отталкиваться от них. Гончаренко отмечает, что с Дивеевым и Васиным все в порядке, а Карпов и Кучаев испытывают проблемы со старой травмой.

«Нужно посмотреть состояние Дзагоева, там есть проблемы с тестом», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится 26-го ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20:55 мск.

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