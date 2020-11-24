Экс-тренер ЦСКА госпитализирован с воспалением легких

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин госпитализирован с воспалением легких, передает «Sport24».

«Лежу в больнице с воспалением легких. Это не коронавирус. Не знаю, надолго ли я тут. Уже два дня врачи ничего не делают. Дышать тяжко, а в остальном все хорошо», — сказал Гришин.

В данный момент специалист возглавляет московскую «Казанку».



Ранее суд вынес наказание ЦСКА за несоблюдение санитарных норм во время матча РПЛ.