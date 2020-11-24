Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам тренерам, «Динамо» хочет выиграть, и болельщиков ожидает игра команд, у которых есть своя философия и свои идеи. Луческу отмечает, что игру с «Барселоной» он расценивает как возможный толчок в развитии киевского клуба.

«Барселона» есть «Барселона». Но отсутствие Месси можно расценивать как позитив», — добавил он.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится 24 ноября. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» на протяжении нескольких часов не мог получить багаж в аэропорту Мадрида.